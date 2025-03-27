Вместо титула UFC — скитание по слабым лигам. Карьера Мокаева рушится

С одной стороны, инициативу Мокаева можно поддержать. Он не сидит на месте и пытается развиваться. Вот только смешанные единоборства решил поменять… на карате. Говоря откровенно, это не самый очевидный выбор для человека, который рассчитывает в самое ближайшее время вернуться в лучшую лигу на планете. А Мухаммад уверен, что стал бы главной звездой своего дивизиона в UFC очень быстро: «Я тренировался с Пантожей, когда мне было 22 года. И я знаю, на что способен. Прямо сейчас я был бы чемпионом. Но у бога на меня другие планы, и я принял их, продолжаю тренироваться и двигаться вперёд. Меня ждёт нечто великое».