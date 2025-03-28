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Конор Макгрегор обвинил правительство Ирландии в геноциде собственных граждан

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор обвинил правительство Ирландии в геноциде, намекая на то, что власти не справляются с мигрантами.

Источник: Getty Images

По мнению Печально известного, из-за представителей данной социальной группы граждане страны подвергаются дискриминации и насилию.

«Правительство Ирландии нарушает Декларацию ООН о правах коренных народов!!! Нас подвергают геноциду на глазах всего мира! Спасём Ирландию сейчас!» — написал Макгрегор на своей странице в социальных сетях.

Также Конор прикрепил скриншот восьмой статьи Декларации ООН, в которой говорится о том, что представители коренных народов имеют право не подвергаться насилию, а государства должны обеспечивать эффективные механизмы для предотвращения предполагаемого насилия.