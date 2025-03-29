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Усик анонсировал бой против Джейка Пола по правилам ММА

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по трем престижным версиям украинец Александр Усик в соцсетях анонсировал бой против американского блогера Джейка Пола по правилам смешанных единоборств.

Источник: Reuters

В пятницу Усик выложил постер будущего поединка в сториз в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская), тегнув Пола. Дата и место проведения боя не уточняются.

Усику 38 лет. Он выиграл все 23 поединка (14 — нокаутом) в профессиональной карьере. В декабре украинец победил британца Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне он сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира, освободив титул Международной боксерской федерации (IBF), так как не смог провести защиту пояса с обязательным претендентом.

Полу 28 лет. Он провел 12 боксерских поединков и одержал 11 побед при одном поражении. В ноябре он победил бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона.