Усик анонсировал бой против Джейка Пола по правилам ММА

Усику 38 лет. Он выиграл все 23 поединка (14 — нокаутом) в профессиональной карьере. В декабре украинец победил британца Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей и сохранил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC). В июне он сложил с себя полномочия абсолютного чемпиона мира, освободив титул Международной боксерской федерации (IBF), так как не смог провести защиту пояса с обязательным претендентом.