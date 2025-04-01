Джо Роган предложил разрешить удары по затылку

«Не уверен, стоит ли запрещать удары по затылку — для меня это не имеет смысла, и это нужно разрешить. Если обсудить этот вопрос с нейробиологом, то он скажет, что это особо уязвимая зона. Но разве это не виски? Разве не глаза? Всё так же уязвимо», — приводит слова Рогана портал Bloody Elbow.