Новые «300 спартанцев»? Дана Уайт и легендарный режиссёр снимают фильм про UFC

Серьёзные ожидания от проекта и у самого Уайта. Правда, он пока довольно сдержанно высказывается о происходящем. Складывается ощущение, что основной посыл всё-таки шёл именно от Турки. Но для Даны это прекрасная возможность привлечь к UFC внимание аудитории, которая до этого момента не особенно интересовалась смешанными единоборствами: «У Турки Аль аш-Шейха и Зака Снайдера есть общее видение создания фильма о UFC. Они оба очень увлечены этим проектом, чтобы показать фанатам, что требуется, чтобы стать чемпионом UFC. Это невероятно амбициозный проект, и я с нетерпением жду, когда он воплотится в жизнь».