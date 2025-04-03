Монсон об Овечкине: «Думаю, в Вашингтоне, столице США, установят памятник этому русскому герою перед стадионом. Он станет величайшим хоккеистом всех времен, настоящая икона»

Парня любят не только за его достижения, но и за то, что он отличный человек. Он лидер команды. Он хороший парень, семьянин, настоящий спортсмен и заботится о себе.
Вы видели его тренировки в межсезонье? Он постоянно тренируется. Ему 39 лет. Большинство хоккеистов к этому возрасту уже завершили карьеру, но он поддерживает себя в отличной форме постоянными тренировками. Вот почему он такой великий игрок, он будет великим игроком долгое время.
Я верю, что американцы и все люди во всем мире, особенно в хоккейном мире, будут поддерживать его.
И я думаю, что в Вашингтоне, округ Колумбия, столице Соединенных Штатов, перед стадионом установят памятник этому русскому герою, потому что он этого заслуживает. Он станет величайшим хоккеистом всех времен, и это большое достижение", — сказал боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).