Монсон об Овечкине: «Думаю, в Вашингтоне, столице США, установят памятник этому русскому герою перед стадионом. Он станет величайшим хоккеистом всех времен, настоящая икона»

Вы видели его тренировки в межсезонье? Он постоянно тренируется. Ему 39 лет. Большинство хоккеистов к этому возрасту уже завершили карьеру, но он поддерживает себя в отличной форме постоянными тренировками. Вот почему он такой великий игрок, он будет великим игроком долгое время.