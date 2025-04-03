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Тактаров о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Он с жизнью решил закончить, что ли? В деревню приедешь — и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые Тайсона могли бы побить»

Нападающий Акрона заявил: Ислам будет фаворитом, но при моих 100 кг против его 70 кг у меня есть шансы в борьбе и даже в стойке .
Источник: Спортс"

"Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Думаю, он прекрасно понимает, что это совершенно другой мир. Всем кажется, что они из себя что-то представляют. В деревню приедешь — и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые могли бы побить Тайсона.

Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения. Рост и комплекция здесь совершенно ни при чем. У меня из 30 с лишним боев всего 6 не закончились болевым или удушающим. И это я говорю о профессионалах, а здесь любитель. Когда на Дзюбу все нападали, я его защищал. В этой ситуации могу только сказать ему, что это совсем другой мир. Мне кажется, он все-таки шутил на этот счет", — сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.