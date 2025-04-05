Махачев перехватил титульный бой у Рахмонова? Все подробности

По его данным, Махачев намерен дождаться исхода боя между Белалом Мухаммадом и Джеком Деллой Маддаленой, который пройдет 10 мая на турнире UFC 315. Именно после этого поединка он примет решение о следующем сопернике. Таким образом, участие Махачева в Международной неделе боев UFC остается под вопросом.
Изначально Мухаммад должен был провести титульный бой с Шавкатом Рахмоновым, однако казахстанский боец снялся из-за проблем со здоровьем. Его место занял австралиец Делла Маддалена.
Победитель встречи Мухаммад — Делла Маддалена должен был в будущем защищать пояс в бою против Рахмонова. Однако, судя по последним новостям, в планы может вмешаться Махачев — и тогда Шавкат рискует остаться без титульного шанса.