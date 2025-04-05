Махачев перехватил титульный бой у Рахмонова? Все подробности

По его данным, Махачев намерен дождаться исхода боя между Белалом Мухаммадом и Джеком Деллой Маддаленой, который пройдет 10 мая на турнире UFC 315. Именно после этого поединка он примет решение о следующем сопернике. Таким образом, участие Махачева в Международной неделе боев UFC остается под вопросом.