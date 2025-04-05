47-летний Олейник трагично дебютировал в кулачке. Ветерана страшно вырубили на глазах у Макгрегора

Видеть Олейника в подобных боях изначально казалось странным. Ветеран никогда не славился хорошим боксом и вообще работой в стойке, его главное оружие — болевые и удушающие, в которых он не просто мастер, а один из лучших в истории. По словам Алексея, за этот поединок он заработает порядка 90 тысяч долларов. Неизвестно, сколько еще будет выступать российский боец, но очевидно, что с каждым боем он будет отдавать все больше здоровья. А зарабатывать, вероятно, все меньше.