47-летний Олейник трагично дебютировал в кулачке. Ветерана страшно вырубили на глазах у Макгрегора

Вечером 4 апреля в Дубае состоялся турнир по кулачным боям BKFC 71, в рамках которого выступил российский ветеран ММА Алексей Олейник. 47-летний боец дебютировал в поединках на голых кулаках и встретился с бразильцем Джеронимо дос Сантосом, который также сделал себе имя в смешанных единоборствах.
Карьера Олейника началась в далеком 1996 году. Алексей — единственный действующий боец, который проводил поединки сразу в четырех десятилетиях: девяностые, нулевые, десятые и двадцатые.
Всего карьера Олейника насчитывает 80 боев по правилам ММА, в том числе девять побед и восемь поражений в UFC. Как неоднократно заявлял сам Алексей, драться он продолжает из-за финансовых проблем. Недавно боец развелся с супругой и оставил ей все имущество, поэтому денежный вопрос встал особенно остро.
У Алексея виделись шансы против Джеронимо дос Сантоса, но казалось, что бой предстоит равный. Все-таки у бразильца не сильно больше опыта в кулачных боях: один раз он уже проигрывал нокаутом в России. В ММА у дос Сантоса мощный удар и много досрочных побед, но и поражений достаточно. Так, пять из семи его предыдущих боев закончились не в его пользу и при этом нокаутом в первом раунде.
Поединок завершился за 20 секунд до конца первого раунда. Олейник выбросил левый оверхенд, но не увидел летящий в его голову размашистый удар справа. Боец упал на канвас и долго не мог подняться, хоть и оставался в сознании. За боем наблюдал Конор Макгрегор, которому принадлежит доля от промоушена. После нокаута даже в обычно безумных глазах Ноториуса было заметно сопереживание.
Видеть Олейника в подобных боях изначально казалось странным. Ветеран никогда не славился хорошим боксом и вообще работой в стойке, его главное оружие — болевые и удушающие, в которых он не просто мастер, а один из лучших в истории. По словам Алексея, за этот поединок он заработает порядка 90 тысяч долларов. Неизвестно, сколько еще будет выступать российский боец, но очевидно, что с каждым боем он будет отдавать все больше здоровья. А зарабатывать, вероятно, все меньше.
Евгений Нарижный