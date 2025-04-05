Махачев в режиме ожидания или нет? Вокруг боя чемпиона ещё не было такой интриги

Ислам Махачев — один из самых доминирующих чемпионов UFC. Он продолжает уверенно защищать свой пояс. И загорелся желанием замахнуться на второй титул. Но в последнее время активно шли разговоры об организации поединка с Илией Топурией. В такой ситуации на кону стояло бы только чемпионство россиянина — а грузино-испанский боец ничего не потерял бы. Однако сам Махачев не раз заявлял, что пока без особенного восторга смотрит на эту идею. А ещё Ислам постоянно говорил о желании всё-таки повесить на свои плечи второй пояс. Поэтому теперь ему предстоит принять очень важное решение. И, кажется, с будущим россиянин уже определился.