Бивол об Овечкине: «Александр где-то рядом с Мохаммедом Али, из действующих боксеров можно сравнить с Мейвезером. У Марчиано 50 побед и 0 поражений — у них с Гретцки идеальные рекорды»

В хоккее не знаю, кого можно сравнить по таким характеристикам. По цифрам же получается, что сопоставимы Роки Марчиано и Гретцки — у обоих идеальные рекорды. Овечкина можно сравнить из действующих боксеров с Мейвезером, так как Флойд близок к Марчиано так же, как Александр к Гретцки, — сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.