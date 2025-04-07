Бивол об Овечкине: «Александр где-то рядом с Мохаммедом Али, из действующих боксеров можно сравнить с Мейвезером. У Марчиано 50 побед и 0 поражений — у них с Гретцки идеальные рекорды»

— С кем из мира бокса сравнили бы Овечкина — из действующих бойцов и из прошлого? И с кем — Гретцки?
— Александр где-то рядом с Мохаммедом Али. В профессиональном боксе был такой боец — Роки Марчиано, у которого 50 побед и 0 поражений. Если говорить о цифрах, то вот у него самый идеальный рекорд. Наверное, Гретцки можно сравнить с ним.
А если говорить о Мохаммеде Али, то это легенда не только за счет качеств в ринге, а вообще из-за характера, духа, преодолений сложностей — терял титулы и завоевывал их вновь, побеждал, когда считался андердогом. Например, никто не ставил на него в поединке с Джо Фрейзером, а Али его победил.
В хоккее не знаю, кого можно сравнить по таким характеристикам. По цифрам же получается, что сопоставимы Роки Марчиано и Гретцки — у обоих идеальные рекорды. Овечкина можно сравнить из действующих боксеров с Мейвезером, так как Флойд близок к Марчиано так же, как Александр к Гретцки, — сказал абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.