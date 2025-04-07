Лебедев о рекорде Овечкина: «Саша — легендарный хоккеист, сравнил бы его с Костей Цзю. Россияне были и будут талантливыми, способными и гостеприимными»

— Думаю, этим он хотел показать всему миру, что надо перестать мериться. Мы были и будем талантливыми, способными и гостеприимными. Мы всем так всегда говорим! Но, к сожалению, многие страны пользуются нашей добротой, принимая ее за слабость", — сказал экс-чемпион мира в первом тяжелом весе.