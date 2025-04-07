Лебедев о рекорде Овечкина: «Саша — легендарный хоккеист, сравнил бы его с Костей Цзю. Россияне были и будут талантливыми, способными и гостеприимными»

— Саша — легендарный хоккеист! Я бы сравнил его с нашим легендарным боксером Костей Цзю. У Овечкина была цель, и он ее добился. Вся Россия рада за него.
— Овечкин на весь мир поздравил россиян.
— Думаю, этим он хотел показать всему миру, что надо перестать мериться. Мы были и будем талантливыми, способными и гостеприимными. Мы всем так всегда говорим! Но, к сожалению, многие страны пользуются нашей добротой, принимая ее за слабость", — сказал экс-чемпион мира в первом тяжелом весе.
Бивол об Овечкине: «Александр где-то рядом с Мохаммедом Али, из действующих боксеров можно сравнить с Мейвезером. У Марчиано 50 побед и 0 поражений — у них с Гретцки идеальные рекорды».