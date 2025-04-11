Дана Уайт участвовал в обмене между Россией и США. Он помогал бывшему боксёру

На днях Россия и США провели обмен заключёнными, в результате которого в Америку вернулась балерина Ксения Карелина, осуждённая на 12 лет за государственную измену. Казалось бы, ничего такого, к чему мог иметь отношение Дана Уайт, но выяснилось, что он посодействовал в обмене Карелиной, о чём рассказал сам Трамп во время заседания кабинета министров: «На самом деле меня об этом попросил очень хороший друг. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что эта девушка — друг или родственник одного из бойцов UFC. А Дана — невероятный парень. Мы поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку. Сейчас она на свободе, и это здорово».