«В мой дом пришли с оружием»: первый украинец в UFC выбрал Россию

Промоушен подготовил шикарное шоу: экс-чемпион организации в полулегком весе австралиец Александр Волкановски подерется за вакантный титул с бразильцем Диего Лопесом, а «народным» мэйн-ивентом станет американо-британское противостояние между Майклом Чендлером и Пэдди Пимблеттом.
В преддверии важнейшего события в мире смешанных единоборств (ММА) рассказываем об открывающем основной кард бойце из Донецка Никите Крылове, который впервые выйдет на бой под российским флагом.
UFC 314
- Когда: 12 апреля (ночь на 13-е число по московскому времени);
- Где: арена Kaseya Center, Майами (штат Флорида, США);
- Во сколько: турнир стартует в 01:00 по Москве, основной кард — в 05:00 мск;
- Где смотреть: онлайн-трансляция всего шоу будет доступна на официальном сервисе UFC Fight Pass. На общедоступном ТВ будет показан основной кард.
Родился в ЛНР, жил в ДНР
Будущий боец UFC появился на свет 33 года назад в Красном Луче, что в 80 километрах от Луганска. Однако долгое время спортсмен проживал в Донецке, да и прозвище взял максимально близкое городу из присоединившегося к России региона — Шахтер.
На Украине Никита дорос до уровня профессионального бойца ММА с интересной базой (кекусинкай-карате и «рукопашка»), здесь он проложил себе дорогу в UFC — в главном промоушене мира Крылов дебютировал в августе 2013-го. И продолжал бы Шахтер представлять Незалежную, если бы не события 2014 года, когда в результате второго Майдана и государственного переворота Украина раскололась. Восток страны не принял новое правительство — не принял его и Никита. Спортсмен яро поддерживал донецкое сопротивление и не скрывал, что его одолевали мысли взять оружие. Однако знакомые, которые постоянно находились в зоне боевых действий, отговорили его от приостановки спортивной карьеры ради защиты Донбасса.
«Пытаюсь держаться подальше от политики, но Донецк — это мой дом. Надо понимать, что невозможно оставаться в стороне от того, что здесь происходит. Мы живем на своей земле и защищаем свою землю. Мы не претендуем на чужое — к нам пришли с оружием и нас же называют сепаратистами, террористами». («Советский спорт»).
Также Крылов еще в 2015 году говорил о желании получить паспорт «ДЛНР». И утверждал: можно считать себя русским вне зависимости от того, где ты живешь — на Украине, в Белоруссии или России.
Спустя десять лет Никита получил паспорт России
И полностью обособился от сегодняшней Украины. Ведь, как неоднократно признавался спортсмен, даже до Майдана многие процессы в стране его возмущали. Например, расцвет украинского национализма — в разговоре с «РБ Спорт» Никита рассказал, как в 2012 году после очередных соревнований он в спортивной форме с российской символикой гулял с товарищами по Львову. Прямо во время празднования годовщины организации ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ), которую возглавлял Степан Бандера.
Косых взглядов избежать не удалось. Однако обошлось без потасовок.
«Ни в какой нормальной стране я это не представляю. А там висел огромный знак “Украина без Януковича”, они чуть ли не чучело президента сжигали и праздновали масштабный по их меркам праздник. Для Донбасса огромный праздник — День шахтера, для них — дата основания националистической группировки. Улица, которая в любом другом городе носила бы имя Ленина, там носит имя Бандеры. На главной площади стоит его памятник, хотя это враг советской власти, который шел против Красной армии. Немцев они встречали с хлебом и солью».
Крылов уверен, что революция на Украине была профинансирована извне. И что «внешние инвесторы нашли золотую жилу» в западной части страны и в итоге добились своего.
«С гордостью представлять Россию»
Весной 2022 года, сразу после начала СВО, Крылов общался с корреспондентом РИА Новости и признавался, что для него ситуация в родном крае не в новинку. Ведь народ жил под обстрелами на протяжении восьми лет.
«Ситуация действительно непростая, но я рад, что мои жена и ребенок в безопасности. Так получилось, что с моей родины ограничен выезд мужчин возрастом от 18 до 55 лет. Если бы я не уехал в январе и начал готовиться там, все было бы по-другому. Что меня больше всего тревожит — это взрывы от ракет комплекса “Точка У” в Донецке и Макеевке, количество пострадавших… Подобное настроение сохраняется уже восемь лет, так что не могу сказать, что сейчас происходит что-то новое для меня», — говорил Никита.
Ну, а сейчас Крылов, который на протяжении последних лет выходил без флага на бои (символики не было и на инфографике лиги), впервые проведет поединок с триколором.
«Безусловно, уже к предыдущему бою я просил поставить в инфографику гражданство России и Кисловодск. Потому что продолжительное время живу в этом городе и могу представлять его. Флага не было, потому что основное место проживания у меня — Донецк. А как мы знаем, на политической арене много дискуссий на этот счет. Не всеми признана его принадлежность, поэтому я выступал без флага. Но сейчас я рад с гордостью представлять Россию», — заявил Крылов на пресс-конференции.
Чего ждать от Шахтера завтра?
В Майами наш боец с восьмого места рейтинга полутяжелого веса встретится с бывшим претендентом на чемпионский пояс Домиником Рейесом (№ 11). Американец после близкого боя с «величайшим» Джоном Джонсом жестко деградировал, однако оправился от нескольких поражений нокаутом и вернулся на победную тропу. Триумф над таким соперником после двухлетнего простоя (Крылов залечивал травму) закинет Никиту в претендентскую гонку. Как-никак, после досадного поражения Полу Крэйгу у Шахтера уже три виктории кряду, причем две из них — досрочные в первых раундах (ветеран Александр Густафссон был нокаутирован, а Райан Спэнн попался на удушающий прием).
Да, сразу «титульник» Крылов не получит. Но еще одна победа после Рейеса над правильным оппонентом — и реванш с владеющим титулом Магомедом Анкалаевым (первый бой прошел четыре года назад и закончился поражением Шахтера единогласным решением судей) станет куда реальнее. Но пока россиянин готовится ко второму поединку с Алексом Перейрой, Никите остается набирать ход и настраиваться на то, что в 2026 году первое российское противостояние за золото UFC состоится.
«Настроен напомнить всем, какой я и какие бои показываю, уже в этот уикенд, — сказал Крылов в ходе пресс-конференции. — Думаю, при благополучном выступлении у меня есть все шансы получить претендентский бой, и конечно, мои чемпионские амбиции никуда не подевались. Как долго Анкалаев будет удерживать пояс? Все зависит от того, как скоро я до него доберусь. Не могу сказать, что я впечатлен его победой над Перейрой. Если Магомеду снова удастся одержать победу над Алексом, наверное, кроме себя, даже в первой пятерке я не вижу тех, кто может дать ему жесткий бой». (YouTube-канал «Колос об MMA»).
Кстати, Никита мог вернуться в октагон значительно раньше. В ноябре он должен был биться на турнире UFC 309 в Нью-Йорке с россиянином Азаматом Мурзакановым, однако последний снялся с боя.
Коэффициенты на бой с Рейесом: 1.5 против 2.4 — Никита открылся фаворитом.
Все бои турнира UFC 314
Основной кард:
- Алекс Волкановски — Диего Лопес;
- Майкл Чендлер — Пэдди Пимблетт;
- Брайс Митчелл — Жан Силва;
- Яир Родригес — Патрисио Фрейре;
- НИКИТА КРЫЛОВ — Доминик Рейес.
Предварительный кард:
- Дэн Иге — Шон Вудсон;
- Янь Сяонань — Вирна Жандироба;
- Джим Миллер — Чейз Хупер;
- Даррен Элкинс — Джулиан Эроса;
- Седрик Дюма — Михал Олексейчук;
- Су Мудаэрцзи — Митч Рапосо;
- Тришон Гор — Марко Тулио;
- Нора Корнолле — Хейли Коуэн.