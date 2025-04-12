«В мой дом пришли с оружием»: первый украинец в UFC выбрал Россию

«Настроен напомнить всем, какой я и какие бои показываю, уже в этот уикенд, — сказал Крылов в ходе пресс-конференции. — Думаю, при благополучном выступлении у меня есть все шансы получить претендентский бой, и конечно, мои чемпионские амбиции никуда не подевались. Как долго Анкалаев будет удерживать пояс? Все зависит от того, как скоро я до него доберусь. Не могу сказать, что я впечатлен его победой над Перейрой. Если Магомеду снова удастся одержать победу над Алексом, наверное, кроме себя, даже в первой пятерке я не вижу тех, кто может дать ему жесткий бой». (YouTube-канал «Колос об MMA»).