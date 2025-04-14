Шавката Рахмонова лишили боя за титул UFC и предложили новых соперников

Скорее всего, ни один из бойцов пока не получит прямой шанс на титул. Таким образом, возможны следующие варианты: реванш между Иэном Мачадо Гэрри и Шавкатом Рахмоновым либо поединок Карлоса Пратеса с казахстанцем. Также возможно, что соперником станет кто-то из других восходящих бойцов с внушительной серией побед, например, Шон Брэди или Хоакин Бакли", — пишет DAZN.