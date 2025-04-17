Рейтинг UFC становится всё более странным. А как он вообще устроен?

Или взять лёгкий вес, где правит Ислам Махачев. На UFC 314 отлично выступил Пэдди Пимблетт, который нокаутировал Майкла Чендлера. До боя Чендлер шёл на седьмом месте, хотя объяснить это было сложно — как парень с рекордом 2−6 может находиться так высоко? После поражения от Пимблетта было бы логично, если бы бойцы просто поменялись местами, но нет: Чендлер опустился на 12-е место, которое занимал Пэдди, а вот британец почему-то расположился на восьмой строчке. Повышение получил Матеуш Гамрот, который был как раз восьмым, а теперь поднялся на одну строчку. А ведь поляк в последний раз дрался летом 2024 года и проиграл Дэну Хукеру. Попробуйте найти логическое объяснение, почему боец с рекордом 7−0 в UFC, который только что одержал яркую победу над крепким соперником, находится ниже, чем парень, не выступавший почти год после поражения.