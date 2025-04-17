Хабиб вспомнил победу над Макгрегором: «Я знаю, что вам это не нравится»

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в октябре-2018 на UFC 229. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.
Илия Топурия: «Хабиб не хочет, чтобы я дрался с Исламом. Понимает, что я отниму пояс».
«Я знаю, что вам это не нравится», — подписал Хабиб Нурмагомедов видео, на котором он проводит болевой прием в четвертом раунде.
Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в октябре-2018 на UFC 229. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.
Илия Топурия: «Хабиб не хочет, чтобы я дрался с Исламом. Понимает, что я отниму пояс».