Чемпион в здании! Рабаданов переехал болтливого соперника за 32 секунды

Марк известен в первую очередь по выступлениям в UFC, куда конголезец пришёл непобеждённым в 2016 году. За семь лет в главном промоушене мира Диакези провёл 15 поединков и чередовал серии побед с сериями поражений. В UFC Марк проигрывал таким бойцам, как Майкл Джонсон, Дэн Хукер, Рафаэль Физиев, Хоэль Альварес, а также побеждал Вячеслава Борщёва. С 2024 года Диакези выступает в PFL. Перед боем с Рабадановым Марк старался пошуметь и «поджечь» соперника: говорил про разницу в уровнях, откровенно посмеивался, заявлял, что Гаджи устанет, как его друзья, и вылетит. Чемпиона это явно поддело, так что от него ждали ответа в клетке.