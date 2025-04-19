Макгрегор — реальный политик? Разбор интервью ирландца Такеру Карлсону

Зато в сторону политики делается немало шагов. Были встреча с Дональдом Трампом, публичная критика премьер-министра Ирландии Михола Мартина, выступления против мигрантов, и, само собой, заявление о желании баллотироваться на пост президента страны: «К 12 июня 2026 года Ирландия должна полностью выполнить Миграционный пакт ЕС. Это означает, что до этой даты обе палаты парламента должны принять несколько законодательных актов, а президент — их подписать. Следующие президентские выборы должны состояться до 11 ноября 2025 года. Кто, кроме меня, выступит против правительства? Любой другой кандидат, которого они попытаются выдвинуть, не сможет им противостоять. Но я буду! Как президент я бы также вынес этот законопроект на референдум. Хотя я категорически против этого пакта, это не зависит ни от меня, ни от правительства. Это выбор народа Ирландии! И всегда так! Это настоящая демократия! Мне было бы интересно услышать, как наши правительственные чиновники аргументируют своё горячее согласие с этим пактом. Я бы с удовольствием послушал дебаты, за которыми последует голосование! Это будущее Ирландии, когда я стану президентом. Все граждане Ирландии должны иметь возможность выразить своё мнение и самостоятельно определить своё будущее! Ирландия, выбор за тобой, и он прост. Голосуй за меня как за своего президента, и мы вместе спасём Ирландию!».