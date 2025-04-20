«Такие весогонки сокращают ему жизнь». Уход Махачева из дивизиона — дело времени

Стоит отметить, что Махачев действительно «гоняет» очень много. И это прекрасно видно во время поединков. За сутки после взвешивания россиянин набирает очень прилично. Перед поединком с Ренато Мойкано наш соотечественник показал на весах 70,3 кг, что позволило втиснуться в рамки дивизиона. А перед выходом в октагон Ислам набрал… 10,5 кг. А ещё важно, что Махачев действительно не жалеет свой организм. Он, как и Хабиб Нурмагомедов, придерживается экстремальной весогонки, когда вес уходит в последние дни. Орёл гонял за три дня до боя шесть лишних килограммов, Ислам сбрасывал 9 кг за 10 дней до боя с Дрю Добером.