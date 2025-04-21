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Бразильский боец согласовал поединок против Чимаева в UFC

Бразильский боец Борральо согласовал титульный поединок против Чимаева в UFC.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Кайо Борральо сообщил в соцсети X, что согласовал поединок против представляющего ОАЭ бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе.

Ранее ожидалось, что Чимаев встретится с обладателем титула чемпиона UFC в среднем весе Дрикусом Дю Плесси в рамках июньского турнира UFC 317 в Лас-Вегасе, однако боец ММА из ЮАР получил травму.

«Хамзат сказал “да”. Единственное, что сейчас имеет смысл — это временный титул. Наш бой будет даже масштабнее битвы Чимаева против Дю Плесси. Запомните мои слова», — написал Борральо.

Также бразилец написал транслитом по-русски на латинице «я прикончу тебя».

У не знающего поражений 30-летнего Чимаева 14 побед в профессиональных ММА, у 32-летнего Борральо 17 побед при одном поражении.