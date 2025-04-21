Шлеменко можно не любить, но нельзя не уважать. Ветеран снова принял опасный бой

Стало известно, что Шлеменко станет главной звездой турнира RCC 22. Ивент состоится 31 мая в Екатеринбурге. Шторм сразится с белорусом Владиславом Ковалёвым (8−1), который носит прозвище Белаз. И самое важное обстоятельство, которое сразу бросается в глаза — разница в возрасте бойцов. Александру — 40 лет. Он продолжает принимать вызовы, но не молодеет. И в последнее время ему старались устраивать поединки с парнями, которые близки в плане возраста. А вот теперь в клетку выйдет намного более молодой оппонент. Белазу всего лишь 26. Поэтому Владислав принял предложение о поединке далеко не сразу. Сначала велись разговоры о том, что люди из окружения Ковалёва выступают против проведения боя. Но, видимо, всё это получилось уладить, поскольку он уже успел поставить подпись под контрактом.