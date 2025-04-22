В Netflix отреагировали на возможность заключить сделку с UFC насчёт трансляции турниров

«Стратегия нашей кампании о лайв-мероприятиях не изменилась. Мы по-прежнему сосредоточены на трансляции крупных, прорывных шоу. Наши зрители любят их. Однако в подобного рода сделках должен быть экономический смысл. Прямые трансляции — небольшая часть наших расходов на контент», — приводит слова Сарандоса аккаунт Home of Fight в соцсети X (ранее Twitter).