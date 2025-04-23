Новый эпизод сериала «самбо vs джиу-джитсу». Важнейший бой в карьере Алискерова

Этот бой срывался уже несколько раз. Сначала Мунис должен был биться с Алискеровым на турнире 15 июня прошлого года, но слетел из-за травмы. 1 февраля этого года в Саудовской Аравии бойцы снова должны были встретиться, однако на этот раз у бразильца возникли проблемы с паспортом, и он не смог прилететь. Теперь — третья попытка, и пока всё вроде бы идёт хорошо, срывов не ожидается. За время этих переносов Алискеров успел получить шанс всей жизни и отправился на очень коротком уведомлении спасать первый в истории турнир в Саудовской Аравии, где заменил Хамзата Чимаева и встретился с Робертом Уиттакером. К сожалению, попытка с наскока запрыгнуть в топ-3 провалилась. Две весогонки, перелёт в другую часть света, акклиматизация — целый комплекс причин для поражения Икрама. Но на выходе голый факт — поражение нокаутом в первом раунде.