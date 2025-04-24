«Шавкат и слезы». Лидер дивизиона UFC сделал дерзкое заявление

«Его (Гэрри) главное достижение — это поражение по очкам от Шавката и слезы по поводу того, что ему не дали бой за титул после проигрыша. А теперь он (Гэрри) заявляет, что получит титульный бой, если победит 13-го в рейтинге. Объясните, в чем вообще логика?» — написал Брэди в соцсетях.