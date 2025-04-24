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«Шавкат и слезы». Лидер дивизиона UFC сделал дерзкое заявление

Первый номер рейтинга полусреднего веса UFC американец Шон Брэди (18−1) бурно отреагировал на слова ирландца Иэна Гэрри (15−1) о титульном поединке, передают Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

Гэрри почувствовал себя звездой после боя с Шавкатом

В последний раз Гэрри выходил в октагон в декабре 2024-го. Тогда он заменил чемпиона дивизиона Белала Мухаммада (24−3), который должен был сразиться с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19−0). Ирландец уступил бой единогласным решением судей, однако оказал достойную оппозицию главному претенденту.

26 апреля он вновь отправится в «клетку», чтобы подраться с 13-м номером рейтинга бразильцем Карлосом Пратесом (21−6). В случае победы Гэрри уверен, что именно он должен стать следующим соперником чемпиона. И это явно не понравилось Брэди.

Брэди раскритиковал ирландца

«Его (Гэрри) главное достижение — это поражение по очкам от Шавката и слезы по поводу того, что ему не дали бой за титул после проигрыша. А теперь он (Гэрри) заявляет, что получит титульный бой, если победит 13-го в рейтинге. Объясните, в чем вообще логика?» — написал Брэди в соцсетях.

Отметим, что сам американец 22 марта на турнире UFC в Лондоне (Великобритания) провел встречу с экс-чемпионом — британцем Леоном Эвардсом (22−5). Шон деклассировал соперника, завершив выступление удушающим приемом в четвертом раунде.