Проявили неуважение? Экс-боец UFC сделал честное признание об опыте в Казахстане

41-летний Попов был бойцом UFC в 2019 году, проведя в лучшей лиге мира два поединка. В них он проиграл нокаутом Эдди Вайнленду из США, а также англичанину Дэйви Гранту раздельным решением судей. После 0−2 Григорий был уволен из организации.
На родине он известен как первый якутский боец в истории UFC, а в азиатском регионе сделал себе имя, став чемпионом континента и мира по тайскому боксу. Кроме того, это первый боец, чьим менеджером стал ныне известный казахстанский специалист Саят Абдрахманов. Причем, по признанию Саята, довести Попова до UFC — было для него делом принципа.
После увольнения из UFC Попов отправился в Казахстан
Оставшись без UFC, россиянин не бился почти два года. Многие успели заговорить о завершении его карьеры, тем более, что долгое время он шел к UFC, а к моменту увольнения ему было уже 35, что считается достаточно серьезным возрастом для представителя легчайшей весовой категории (61,2 килограмма).
Но летом 2021-го было объявлено, что Григорий стал бойцом казахстанской организации NAIZA. В августе того же года он дебютировал на турнире в Алматы, техническим нокаутом победив местного спортсмена Сержана Сапаргалиева. Рефери остановил поединок за 15 секунд до конца последнего третьего раунда. Тогда Попов доказал, что даже в 37 лет способен поддерживать высокий темп и преследовать большие цели.
Конечно, имя Попова было очень интересным для молодых проспектов лиги NAIZA, ведь на тот момент в организации было всего два экс-бойца UFC (также там бился бразилец Валмир Лазаро — 1−2 в UFC). И победа над соперником, у которого есть статус «экс-бойца UFC» — дорогого стоит для резюме каждого.
В июне 2022-го бой с Поповым получил Елжан Алиаскар, у которого был рекорд 8−3. 13 лет разницы не стали преградой для Григория, и он принял этот вызов с целью одержать еще одну победу, чтобы дальше выйти на бой за пояс. Еще на дуэли взглядов Алиаскар был настроен серьезно и агрессивно.
И с такой же агрессией он вышел на бой, причем одним из его угловых был Асу Алмабаев. В итоге поединок был остановлен рефери через 20 с небольшим секунд — победа Елжана техническим нокаутом и поражение для Попова.
Почему Попов перестал биться в NAIZA? Недовольство еще есть
Как оказалось впоследствии, это был последний поединок опытного бойца в казахстанской организации. На какое-то время о нем перестали говорить, да и сам спортсмен перестал выходить на связь, даже забросив свои соцсети. И только через полтора года болельщики дождались от него известий — он начал тренировать детей на родине.
Перед возвращением после трехлетнего простоя Попов дал интервью в России, где рассказал про не самый приятный опыт выступлений в Казахстане: «Почему был такой перерыв? Крайний бой я дрался в NAIZA. Я считаю, что там меня просто взяли и слили, можно так сказать. И сделали это они для своего бойца. К тому же он еще допустил перевес в полтора килограмма. Но я и на это согласился. После боя у меня осталась недосказанность. Не обида, а огорчение от этой организации. Связан ли перерыв с этим огорчением? Да, можно и так сказать», — признался экс-боец UFC в интервью Amur Media.
Есть информация, что на тот бой Алиаскар вышел с перевесом в 1,6 килограмма, но по официальным данным на статистических порталах, а также в трансляции боя, сказано, что его вес равен лимиту легчайшего дивизиона. Видать, согласие Григория выйти на поединок даже в таких условиях, позволило лиге закрыть глаза на этот неприятный момент.
После остановки Попов подходил к рефери, с которым активно вел диалог. Было понятно, что боец не был потрясен и хотел продолжить бой. Получается, что Григорий указал и на раннюю остановку со стороны рефери.
Но если покопаться в причинах, из-за которых Попов не очень охотно говорит про опыт в Казахстане, то можно найти еще кое-что интересное. Так, за перевес соперника он должен был получить процент от его гонорара. Но, насколько нам известно, этого не произошло, в итоге экс-бойцу UFC не выплатили всю положенную ему сумму.
В 41 год Попов все еще верит в свои силы
Крайне редко в мире ММА бойцы из малых весовых категорий бьются так долго, тем более после длительных простоев. Спустя три года Григорий решился выйти в октагон против своего соотечественника Артема Бутко (3−0), который все свои победы добыл досрочно.
Здесь разница в возрасте еще более серьезная — 16 лет. Причем Бутко тоже является уроженцем Якутии, но в данный момент там не проживает. Его база — кикбоксинг. 26 апреля случится битва ударников разных поколений, молодость против опыта.
Если в 41 год Попову удастся грандиозное возвращение после трех лет перерыва, то это будет настоящим показателем мастерства и спортивного долголетия. Вот только жаль, что у такого опытного бойца, со столь интересным бэкграундам, не задалась карьера в одном из ведущих промоушенов Казахстана.
Димаш Тулегенов