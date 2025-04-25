Проявили неуважение? Экс-боец UFC сделал честное признание об опыте в Казахстане

Перед возвращением после трехлетнего простоя Попов дал интервью в России, где рассказал про не самый приятный опыт выступлений в Казахстане: «Почему был такой перерыв? Крайний бой я дрался в NAIZA. Я считаю, что там меня просто взяли и слили, можно так сказать. И сделали это они для своего бойца. К тому же он еще допустил перевес в полтора килограмма. Но я и на это согласился. После боя у меня осталась недосказанность. Не обида, а огорчение от этой организации. Связан ли перерыв с этим огорчением? Да, можно и так сказать», — признался экс-боец UFC в интервью Amur Media.