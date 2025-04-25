От тотальной доминации — до грустных откровений. Карьера Адесаньи разваливается на части

Сейчас грустных и даже жутковатых откровений от Иззи становится всё больше. И, кажется, он закапывает ими своё наследие. Довольно неожиданно было слышать от Адесаньи следующее: «Обожаю психоделические препараты. Перед третьим боем с Алексом Перейрой [на UFC 287] я несколько раз принимал их, это помогло мне значительно улучшить собственные навыки. Ощущения совершенно другие во время боя. Я чувствовал себя на полностью другом уровне, на котором никогда раньше не был. Я без ума от этих веществ. Мне нравится время от времени изменять своё состояние, поскольку я чувствую, что вижу мир в ином свете».