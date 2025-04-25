Легенда «Манчестер Юнайтед» дебютирует в ММА в 43 года! Эвра дрался, будучи футболистом, и вечно влипал в скандалы

Кстати, он тоже выступает в лиге PFL, которая и согласилась устроить поединок с участием Эвра. Так что, вполне вероятно, именно Думбе уговорил руководство обратить внимание на легендарного крайнего защитника. Стоит также вспомнить о попытках Эвра попробовать свои силы в боксе, это было в 2022-м. Однако тогда до дела не дошло, хотя Патрис и заявлял, что к его премьере в новом виде спорта все готово. Если же в этот раз Эвра действительно проведет бой (тем более по правилам ММА!), это станет одним из наиболее необычных событий года в мировом спорте.