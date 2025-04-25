Легенда «Манчестер Юнайтед» дебютирует в ММА в 43 года! Эвра дрался, будучи футболистом, и вечно влипал в скандалы

Удивительные новости пришли из Франции. Бывший крайний защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра готовится дебютировать в ММА на турнире лиги PFL в Париже, который состоится 23 мая.
О сопернике информации пока нет, но почти наверняка он будет не из числа топовых бойцов, поскольку экс-игроку сборной Франции 43 года. Плюс Эвра никогда не выступал в боевых дисциплинах, хотя соответствующие задатки демонстрировал еще по ходу своей футбольной карьеры.
Эвра — настоящая легенда сборной Франции и «Манчестер Юнайтед». На счету Патриса более 80 матчей в майке национальной команды и под три сотни в составе МЮ. В свои лучшие годы он считался чуть ли не сильнейшим левым защитником мира. По ходу профессиональной карьеры в футболе Эвра также успел поиграть в «Ювентусе», «Монако» и «Марселе». При этом, Патрис был известен не только своим высоким уровнем мастерства, но и сложным характером.
Эвра родился в Сенегале, откуда его семья перебралась во Францию, когда будущей звезде футбола всего три года. У Патриса, если верить публикациям о его биографии, было 25 братьев и сестер, из которых дожить до взрослого возраста удалось не всем.
«Детство было трудным. У меня было много братьев и сестtр, и жить на улице было нелегко. Помню, мой брат Доминик работал в “Макдоналдcе”. Я ходил туда, и во время перерыва он отдавал мне свою еду. Не боюсь признаться, что попрошайничал. Стоял у магазинов. Когда мимо проходили люди, спрашивал: “Можно мне один евро?” Иногда они давали деньги, иногда — нет. Я просто хотел купить бутерброд», — вспоминал Эвра в интервью для Mirror.
Изменить свою жизнь к лучшему Эвра сумел благодаря футболу, в котором он добился грандиозных успехов, однако тяжелое детство будто не отпускало его и во времена, когда он уже разбогател. С именем бывшего защитника МЮ связано огромное количество скандалов. Это и нашумевшие разборки с Луисом Суаресом, когда оба отказались жать друг другу руки, поскольку Эвра обвинял уругвайца в расистских высказываниях. И история вокруг резонансных реплик Патриса в адрес игроков ПСЖ, после которой его называли гомофобом. И условный срок за невыплату алиментов в результате судов с бывшей супругой.
А ярче всего Эвра «отжег» в ноябре 2017 года, когда играл в «Марселе». Тогда Патрис умудрился удалиться с поля еще до начала матча его команды в Лиге Европы против португальской «Витории Гимарайнш». Причина? Эвра ввязался в конфликт, разгоревшийся у кромки поля между его одноклубниками и фанатами того же самого «Марселя». По ходу потасовки Патрис выписал одному из болельщиков хай-кик слева (удар ногой в голову — опция, доступная людям с хорошей растяжкой и практикой в зале единоборств).
Интересно, что злополучный маваши вылетел у Эвра примерно в то же время, когда защитник начал осваивать боевые искусства. Патрис увлекся единоборствами примерно 10 лет назад, а осваивать их футболисту практически с самого начала помогает его друг Седрик Думбе, известный французский кикбоксер и боец ММА.
Кстати, он тоже выступает в лиге PFL, которая и согласилась устроить поединок с участием Эвра. Так что, вполне вероятно, именно Думбе уговорил руководство обратить внимание на легендарного крайнего защитника. Стоит также вспомнить о попытках Эвра попробовать свои силы в боксе, это было в 2022-м. Однако тогда до дела не дошло, хотя Патрис и заявлял, что к его премьере в новом виде спорта все готово. Если же в этот раз Эвра действительно проведет бой (тем более по правилам ММА!), это станет одним из наиболее необычных событий года в мировом спорте.
«Срочные новости: я официально приступил к тренировкам перед моим дебютом в PFL. Они выберут мне соперника… Когда они спросили меня, с кем я хочу подраться, я назвал Луиса Суареса. Готов заплатить из своего кармана. Он даже может меня укусить». — написал Эвра в соцсети.
Иван Ковалев