«Тебе все еще нравится драться?» Куда пропал Алекс Перейра

Дело в другом. Перейра сам желал этого реванша, хотел как можно скорее снова встретиться с Анкалаевым в клетке и пообещал, что исход будет другим. Не стоит забывать, что Алексу уже скоро исполнится 38 лет и долгие простои совершенно не играют ему на руку. Два месяца паузы, это, конечно, никакой не долгий простой, однако и Перейра пока не собирается в зал, а кайфует от жизни без боёв. Возможно, он специально решил взять паузу, перезагрузиться и с новыми силами готовиться к реваншу. Но согласитесь, что это не особо похоже на Перейру. Есть ощущение, что поражение в бою с Магомедом сильно повлияло на него и где-то психологически надломило. Анкалаев показал, что Поатан — точно такой же человек, как и другие бойцы, и что и его можно заставить отступать. И, кажется, пауза и тишина от Алекса как раз связаны с потерей уверенности в собственных силах.