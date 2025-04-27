Алискеров в огне! Россиянин эффектно растерзал Муниса в первом раунде

Это была уже третья попытка лиги организовать поединок Алискерова и Муниса. Впервые бойцы должны были встретиться в июне 2024 года, но тогда бразилец сломал ногу и был вынужден сняться. Во второй раз матчмейкеры хотели свести Икрама и Андре в феврале 2025 года на турнире в Саудовской Аравии, однако теперь у Муниса возникли проблемы с визой, и бой вновь не состоялся.