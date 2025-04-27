Иан Гарри победил Карлоса Пратеса единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 66

Иану Гарри (16−1−0) 27 лет. Ирландец дебютировал в UFC в 2021 году. Всего на его счету в организации девять побед и ни одного поражения. Карлосу Пратесу (21−7−0) 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2024 году. Всего на его счету в организации четыре победы и одно поражение.