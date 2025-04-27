«Мы — новая эволюция бойцов». Гарри уже пора сравнивать с Махачевым?

На медиадне, посвящённом турниру, Гарри отвесил множество комплиментов Исламу Махачеву, рассуждая о его возможном переходе в полусредний вес, а также отметил, что он, как и россиянин, представляют собой новую эволюцию бойцов: «Махачев очень хорош. Я очень уважаю и люблю Ислама Махачева как бойца, он феноменален и он не просто так первый номер P4P. Если он хочет подняться в полусредний вес и у меня будет пояс, для меня окажется большой честью разделить с ним октагон и показать миру и себе свои таланты. Думаю, это будет очень сложный бой, потому что Ислам прекрасен во всём. Мне кажется, мы с Исламом показываем новую эволюцию бойцов ММА. Ты не можешь быть хорош в чём-то одном, ты должен быть прекрасен во всех аспектах. Я верю, что мы с Исламом именно такие».