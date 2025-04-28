Топурия великолепен, но против Махачева шансов почти нет. Ислам на другом уровне во всех аспектах

Следующий соперник чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева пока не анонсирован, но сообщается, что россиянин уже начал тренировочный лагерь к следующему бою. Самым вероятным оппонентом Махачева можно считать грузинско-испанского бойца Илию Топурию, который ради боя с Исламом оставил пояс в 66 кг.
Топурия уже имел опыт в легком дивизионе, и именно из-за боя с Джеем Хербертом в марте 2022-го многие сейчас не верят в успех грузина в этой категории. Тогда Топурия улетел в нокдаун от длиннорукого британца в первом раунде, но во втором вырубил Херберта наглухо правым хуком. После того нервного боя Илия вернулся в полулегкий вес и провел там четыре боя, чего хватило, чтобы стать безальтернативным претендентом, завоевать пояс и один раз его защитить.
Мы привыкли, что в UFC Топурия разносит соперников в стойке, но он по-настоящему универсальный и всесторонне развитый боец, который начинал в греко-римской борьбе, а в течение карьеры сабмишенами побеждал чаще, чем нокаутами. Грузин очень хорош в исполнении удушающих — в профессионалах он начал с шести побед подряд четырьмя разными удушениями, причем каждый раз бой не доходил даже до четвертой минуты. Но с повышением оппозиции Топурии удавалось все же ловить соперников на приемы, а в UFC такое было лишь однажды в бою против базового борца Брайса Митчелла. Важно, что перед тем, как поймать американца в ручной треугольник, Топурия избил его в стойке. А недавно Митчелл снова проиграл приемом ударнику Жану Силве, что тоже немного обесценило эту победу Топурии.
Но если посмотреть на защиту от переводов, то надо констатировать, что у Илии пока идеальная защита от борьбы: за восемь боев в UFC он пропустил лишь один из 14 тейкдаунов, как раз в бою с Митчеллом. Сам Илия переводил соперников на канвас намного успешнее — 11 успешных попыток из 18 (61%). Но надо учитывать, что борцов уровня Махачева в карьере Илии не было, а поединок грузина против Волкановски, который доставил Исламу проблем в первом бою, прошел в стойке без единого тейкдауна.
При этом пробелы в партере у Топурии есть. Тот же Митчелл сумел свипануть грузина и какое-то время его удерживать — что тогда сделает Махачев, который и выше Брайса классом, и намного тяжелее? Но если Митчелл просто лежал на Топурии и иногда накидывал удары, то Ислам обладает разнообразным арсеналом сабмишенов и бездействовать на канвасе не будет.
Стоит вспомнить и поединок Топурии с Юсефом Залалом: марокканец в первом раунде либо убегал от Илии, либо выживал под ним в партере, но во втором долгое время не отпускал его у сетки и выходил на удушение из бэк-маунта, а также скручивание пятки. Навыков Топурии уже тогда было достаточно, чтобы не позволить марокканцу оформить финиш.
Если представить, что бой Махачева и Топурии состоялся бы тогда, осенью 2020-го, Ислам шел бы большим фаворитом, но сомневающиеся в его победе все равно нашлись, как и те, кто был бы уверен в доминирующей победе грузина. Сегодня сложно представить человека, который без задних мыслей будет утверждать, что Топурия — стопроцентный фаворит. Просто потому что у Илии нет ни одного навыка, который у Ислама Махачева был бы заметно ниже уровнем.
Можно, конечно, поспорить о боксе: Топурия вырубил двух легенд полулегкого веса, а Ислам руками в стойке нокаутировал только Глейсона Тибау. Но уронить бразильца — не такая уж простая задача. До Махачева с этим справлялись только Ник Диаз и Майкл Джонсон, а после — лишь Борис Медведев, бой с которым стал 55-м для 39-летнего на тот момент Тибау. Махачев с тех пор сильно вырос в ударной технике, особенно в тайском боксе.
Топурия, хоть и бывал в нокдауне лишь однажды, не раз плыл от ударов. Махачев точно не будет инициировать размены в стойке, но перевести Илию должно быть проще, чем Алекса Волкановски. Опять же если Топурия захочет зарубиться, а Ислам сможет сократить дистанцию и завязать соперника в клинче, шансы Илии дожить до конца раунда резко сократятся: российский боец знает уйму способов перевести оппонента из клинча, а в партере из доминирующей позиции задушить Топурию будет не сложнее, чем Чарльза Оливейру или Ренато Мойкано. Потому что Илия при всей его ауре не давал поводов говорить, что его уровень грэпплинга выше, чем у вышеперечисленных бразильцев.
Если Топурия все же навяжет работу в стойке, это не сильно снизит шансы Махачева. У обоих бойцов роскошный функционал, но прессинг грузина не смутит Ислама, который просто более разнообразно действует в стойке, благодаря чему либо переиграет соперника по очкам, либо дождется, пока бдительность Топурии притупится, и проведет успешный тейкдаун.
Предварительные котировки на этот потенциальный бой более чем справедливы: 1,36 на Махачева и 3,20 на Топурию. Даже такой коэффициент на победу Ислама выглядит нелогичным: со временем пользователи прогрузят ставку, и кэф на россиянина ощутимо снизится. Топурия уже провозгласил себя двойным чемпионом UFC и пригрозил задушить Махачева прямо на глазах у Хабиба, но слова не совпадут с делом. Илия выглядел шикарно в последние два с половиной года, но Ислам выступает на таком стабильном уровне как минимум шесть лет. Топурия просто зря поспешил с переходом в 70 кг — в ближайшие годы он мог бы приумножить величие в родном для себя весе.
Евгений Нарижный