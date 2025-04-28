Топурия великолепен, но против Махачева шансов почти нет. Ислам на другом уровне во всех аспектах

Мы привыкли, что в UFC Топурия разносит соперников в стойке, но он по-настоящему универсальный и всесторонне развитый боец, который начинал в греко-римской борьбе, а в течение карьеры сабмишенами побеждал чаще, чем нокаутами. Грузин очень хорош в исполнении удушающих — в профессионалах он начал с шести побед подряд четырьмя разными удушениями, причем каждый раз бой не доходил даже до четвертой минуты. Но с повышением оппозиции Топурии удавалось все же ловить соперников на приемы, а в UFC такое было лишь однажды в бою против базового борца Брайса Митчелла. Важно, что перед тем, как поймать американца в ручной треугольник, Топурия избил его в стойке. А недавно Митчелл снова проиграл приемом ударнику Жану Силве, что тоже немного обесценило эту победу Топурии.