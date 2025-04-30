Полусредний вес UFC — дивизион убийц. Махачеву точно нужно туда?

Иан Гарри восхищается Исламом и говорит, что все полусредневесы должны спокойно дать россиянину подраться за пояс в обход очереди, а также заявляет, что собирается отобрать титул у Мухаммада и дать шанс Махачеву. Джек Делла Маддалена планирует уже через пару недель завоевать пояс и встретиться с Исламом, чтобы отомстить за Алекса Волкановски. Если Белал и правда потеряет пояс в ближайшее время, то у Махачева будут открыты все двери для того, чтобы перейти в другую весовую категорию. Но важно помнить, это не просто лайт-прогулка за вторым поясом, как, например, сделал Жорж Сен-Пьер, когда улучил момент и подрался в среднем весе с Майклом Биспингом, а вояж в настоящий дивизион убийц.