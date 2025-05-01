Согнать 16 кг за 3 дня! Как бойцы UFC рискуют здоровьем на экстремальных весогонках

Однако у Бо всё осложняется тем, что на сгонку 16 кг у него всего три дня. Это больше, чем по 5 кг в сутки — звучит просто нереально. Естественно, что у Никала есть целая команда, которая будет ему помогать. Но организм американца в любом случае будет находиться в колоссальном стрессе. Даже если Бо в итоге успешно пройдёт взвешивание, далеко не факт, что 36 часов ему хватит на то, чтобы прийти в себя. А ведь в соперниках у Никала будет далеко не проходной парень: Ренье де Риддер — бывший чемпион One Championship в двух весах.