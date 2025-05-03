Экс-чемпион UFC Нганну заявил, что помогает семье сбитой им девушки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француз камерунского происхождения Фрэнсис Нганну заявил, что он всеми способами поддерживает семью сбитой им насмерть девушки и разделяет с ними их горе. Его слова цитирует TMZ.
Ранее СМИ сообщили, что Нганну в Камеруне на своем мотоцикле насмерть сбил молодую девушку, возвращавшуюся домой с прогулки вместе с друзьями. Отмечалось, что после столкновения боец бросился к пострадавшей и отвез ее в больницу, ей провели экстренную операцию, но она скончалась от полученных травм.
«С самого начала я был рядом с семьей, предложил им свою поддержку, утешение и выразил глубочайшие соболезнования. Я встречался с ними в частном порядке, чтобы разделить их горе, и я продолжу поддерживать их на всем пути», — цитирует Нганну TMZ.
«Я несу в себе их боль, и мои непоколебимые мысли и поддержка остаются с ними в их столкновении с такой душераздирающей потерей», — добавил боец.
Также Нганну объяснил, что не может рассказать больше о происшествии, поскольку расследование все еще продолжается.
В профессиональных смешанных единоборствах Нганну одержал 18 побед при трех поражениях. Он покинул UFC в статусе чемпиона из-за разногласий по поводу нового контракта. В 2023 году Нганну проиграл британцу Тайсону Фьюри в поединке по правилам бокса.