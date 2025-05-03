Экс-чемпион UFC Нганну заявил, что помогает семье сбитой им девушки

«С самого начала я был рядом с семьей, предложил им свою поддержку, утешение и выразил глубочайшие соболезнования. Я встречался с ними в частном порядке, чтобы разделить их горе, и я продолжу поддерживать их на всем пути», — цитирует Нганну TMZ.