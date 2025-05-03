Гарсия проиграл Ромеро в бою за титул WBA

На счету Гарсии теперь 24 победы и два поражения. В мае 2024 года антидопинговая организация VADA (Voluntary Anti-Doping Agency) объявила о положительном результате допинг-пробы американца. Проба была взята перед поединком против соотечественника Дэвина Хэйни, который прошел в апреле и завершился победой Гарсии решением судей. Сам боксер отрицал, что принимал запрещенные препараты, намеревался подать в суд на VADA и объявил о завершении карьеры. Согласно решению комиссии, победа Гарсии была признана недействительной. Он выплатил 1,2 миллиона долларов, заработанных за бой, а также штраф в размере 10 тысяч долларов. Боксер достиг соглашения с комиссией, приняв решение об отстранении, которое завершилось 20 апреля 2025 года. В активе Ромеро — 17 побед при двух поражениях.