Бекоев продолжает покорять UFC! Россиянин красиво снес победителя шоу Даны Уайта

«Я представляю осетинскую и дагестанскую школу борьбы, одни из лучших в мире. Да, я сегодня победил, однако мой соперник — отличный парень, боец высокого уровня, просто сейчас моё время. Мы готовились в American Top Team, все тренеры помогали мне, спасибо большое им. Теперь я хочу участвовать в номерных турнирах. Я говорил, что не разочарую вас, я так же буду драться и буду идти за нокаутами», — сказал Бекоев.