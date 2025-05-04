А разговоров-то было. Обещал избить Чимаева, но сломался под натиском ветерана

Сам Бо быстро понял, в чём заключается его фишка. Он стал раз за разом бросать вызовы Борзу. И внимание к этому совершенно точно привлекал. Более того, Никал неизменно утверждал, что готов буквально расправиться с Чимаевым: «Я уложу его, сделаю из него тряпичную куклу и начну бросать его по клетке. Чимаев далеко не самый крупный боец в среднем весе, да и к тому же он устаёт. Думаете, его первый раунд в нашем бою будет немного лучше и станет более конкурентным? Вероятно, да. Но если этот бой продлится пять раундов, я не думаю, что он продержится все пять раундов, если быть честным. И это, на мой взгляд, своего рода общая оценка. Будет ли тяжело в начале? Он собирается наброситься на меня? Абсолютно. Однако я не думаю, что он сможет по-настоящему побить меня или сделать что-то, что нанесёт мне такой сильный урон, что я не смогу ничего сделать в этом бою».