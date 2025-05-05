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Александр Емельяненко начал ходить после операции на позвоночнике

Ранее сообщалось, что боец продолжает реабилитацию в Ингушетии.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко постепенно начал ходить после операции на позвоночнике. Об этом ТАСС рассказал представитель бойца.

Как ранее сообщал ТАСС, Емельяненко в настоящий момент продолжает реабилитацию в Ингушетии.

«Александр по чуть-чуть начал ходить. Все неплохо», — сказал собеседник агентства.

В марте Емельяненко в Москве перенес операцию на позвоночнике. После нее он передвигался на инвалидной коляске. Позднее Емельяненко прошел курс восстановления в Москве.

На счету 43-летнего Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в ММА.