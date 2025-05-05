Умар Нурмагомедов планирует провести следующий поединок в октябре

«Переговоры были, они хотели сделать бой в августе, — сказал Магомедов. — Это была публичная история, все видели. Умар к августу не успевает. Мы думаем, что Ян не будет его ждать до октября, когда будет готов Умар. Умар выступит ближе к концу года, нацеливаемся на турнир в Абу-Даби».