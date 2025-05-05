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Умар Нурмагомедов планирует провести следующий поединок в октябре

Россиянин нацелен на проведение боя в Абу-Даби.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Официальный ВК-аккаунт UFC

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов планирует провести следующий поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Абу-Даби в октябре, однако есть сомнения, что россиянин Петр Ян будет дожидаться этого срока. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

Ранее сообщалось, что бой Нурмагомедов — Ян может состояться на турнире UFC в Абу-Даби. Нурмагомедов продолжает восстановление после операции на руке, которую он повредил 19 января в бою против грузина Мераба Двалишвили. По информации ТАСС, Ян планирует провести следующий поединок в июне.

«Переговоры были, они хотели сделать бой в августе, — сказал Магомедов. — Это была публичная история, все видели. Умар к августу не успевает. Мы думаем, что Ян не будет его ждать до октября, когда будет готов Умар. Умар выступит ближе к концу года, нацеливаемся на турнир в Абу-Даби».

На счету 29-летнего Нурмагомедова 18 побед и 1 поражение в ММА. В заключительном поединке он не смог завоевать титул чемпиона UFC в легчайшем весе, уступив Двалишвили.