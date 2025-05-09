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Джо Роган раскрыл, кого вместо Хабиба он бы назвал величайшим легковесом всех времён

Известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган прокомментировал мнение многих фанатов и экспертов, считающих россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён в лёгкой весовой категории.

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Источник: Getty Images

«Многие говорят, что Хабиб — величайший легковес всех времён, и, возможно, так и есть. Очень возможно, что это так. Но я бы поставил Би Джея Пенна, который дрался с Джо Стивенсоном, Шоном Шерком. Би Джея Пенна, который был на пике, когда тренировался. Я бы поставил его против кого угодно.

Когда он дрался с Диего Санчесом, его было невозможно остановить. Он мог забирать спину соперников — и им конец. Кроме того, он мог нокаутировать соперников в стойке. Его навыки в кикбоксинге были элитными», — сказал Роган в своём подкасте.