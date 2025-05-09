«Махачев — ужасный соперник». Чемпион UFC — о вражде с Илией Топурией

«Бойцы всегда злятся на меня, когда я ставлю против них. Как было с Илией Топурией. Кто-то спросил меня: “Как закончится бой Топурии и Махачева?” Я сказал: “Ислам слишком большой и сильный для Илии, это будет тяжелая ночь для грузина. И не надо оскорблять парней из Дагестана. Они не отвечают оскорблениями, но отвечают в октагоне”.