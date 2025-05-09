«Махачев — ужасный соперник». Чемпион UFC — о вражде с Илией Топурией

«Бойцы всегда злятся на меня, когда я ставлю против них. Как было с Илией Топурией. Кто-то спросил меня: “Как закончится бой Топурии и Махачева?” Я сказал: “Ислам слишком большой и сильный для Илии, это будет тяжелая ночь для грузина. И не надо оскорблять парней из Дагестана. Они не отвечают оскорблениями, но отвечают в октагоне”.
И Илия сразу начал: «Кто он вообще такой? Белал — это отстой». А я думаю: «Чувак, я никак не оскорблял тебя. Просто сказал мнение о возможном бое. Я думаю, ты прекрасный полулегковес. Но Махачев — ужасный соперник для тебя». Так началась наша вражда", — заявил Мухаммад в интервью Деметриусу Джонсону.
В воскресенье, 11 мая, Белал Мухаммад проведет титульный бой UFC в полусреднем весе против австралийца Джека Делла Маддалены на турнире UFC 315 в Канаде.