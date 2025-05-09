Эпоха Шевченко подходит к концу. Новый вызов окажется Пуле не по зубам?

Во второй раз подряд Шевченко будет выходить на бой в качестве андердога. В первых двух боях с Алексой Грассо Валентина была фаворитом, однако не победила, в трилогии предпочтение отдавали мексиканке, но бывшая чемпионка вернула себе пояс. Теперь — новый вызов для Шевченко, и, возможно, именно Фиоро окончательно ознаменует конец эпохи Пули в наилегчайшем весе. В последние два-три года к Валентине и без того копились претензии по поводу боёв и того, как она побеждала. Кто-то говорил о стагнации чемпионки, кто-то — о физическом спаде, связанном с возрастом (сейчас Шевченко уже 37 лет) и накопленным уроном за всё время выступлений на высоком уровне с 2003 года. Фиоро, к слову, не сильно моложе, ей 35. Однако у них существенная разница в опыте — Манон дебютировала в ММА только в 28 лет. К тому моменту за плечами Шевченко было 15 лет карьеры. Это не только опыт, но и немалый износ организма.