Появились новые детали по возвращению Рахмонова в UFC. Что с травмой и когда следующий бой?

"Да, конечно, мы хотели бы видеть Шавката в бою за титул на UFC 315. Но у него травма, он ее залечивает, мы сидели буквально вчера в Алматы за одним столом. И Шавкат до конца травму еще не залечил, то есть, он в процессе восстановления. Но я думаю, что к осени он уже будет в порядке.
Мне нравится в Шавкате то, что он основательно подходит к поединку, никуда не торопится. На коротком уведомлении не выскакивает, и это его сильная и, в то же время, слабая сторона. Слабая с точки зрения того, что шансы на коротком уведомлении он не использует, а сильная заключается в том, что к каждому бою он подходит максимально готовым", — сказал Махметов.
Напомним, что в воскресенье, 11 мая, в Монреале (Канада) состоится номерной турнир UFC 315, в главном бою которого будет оспорен титул чемпиона в полусредней весовой категории — чемпион Белал Мухаммад (24−3−0−1) проведет защиту пояса против Джека Делла Маддалены (17−2).
Изначально именно Шавкат должен был выступить против Белала, однако травма не позволила ему дать согласие на этот поединок. В итоге бой отошел к австралийцу Делла Маддалене.