Появились новые детали по возвращению Рахмонова в UFC. Что с травмой и когда следующий бой?

"Да, конечно, мы хотели бы видеть Шавката в бою за титул на UFC 315. Но у него травма, он ее залечивает, мы сидели буквально вчера в Алматы за одним столом. И Шавкат до конца травму еще не залечил, то есть, он в процессе восстановления. Но я думаю, что к осени он уже будет в порядке.