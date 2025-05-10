Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Появились новые детали по возвращению Рахмонова в UFC. Что с травмой и когда следующий бой?

Известный эксперт из мира смешанных единоборств Айдар Махметов в интервью корреспонденту Vesti.kz на YouTube-канале SauBall раскрыл детали по текущему состоянию здоровья непобежденного бойца UFC Шавката Рахмонова (19−0) и его возвращении в октагон. Свой последний бой он провел в декабре прошлого года.

Календарь боев MMA и все о бойцах
Источник: Vesti.kz, Турар Казангапов

"Да, конечно, мы хотели бы видеть Шавката в бою за титул на UFC 315. Но у него травма, он ее залечивает, мы сидели буквально вчера в Алматы за одним столом. И Шавкат до конца травму еще не залечил, то есть, он в процессе восстановления. Но я думаю, что к осени он уже будет в порядке.

Мне нравится в Шавкате то, что он основательно подходит к поединку, никуда не торопится. На коротком уведомлении не выскакивает, и это его сильная и, в то же время, слабая сторона. Слабая с точки зрения того, что шансы на коротком уведомлении он не использует, а сильная заключается в том, что к каждому бою он подходит максимально готовым", — сказал Махметов.

Напомним, что в воскресенье, 11 мая, в Монреале (Канада) состоится номерной турнир UFC 315, в главном бою которого будет оспорен титул чемпиона в полусредней весовой категории — чемпион Белал Мухаммад (24−3−0−1) проведет защиту пояса против Джека Делла Маддалены (17−2).

Изначально именно Шавкат должен был выступить против Белала, однако травма не позволила ему дать согласие на этот поединок. В итоге бой отошел к австралийцу Делла Маддалене.