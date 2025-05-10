«Лжец». Перейра наговорил лишнего про UFC и пытается обмануть всех?

Однако далеко не все поверили в то, что страница Алекса действительно была взломана. Например, резко отреагировал на весь этот «спектакль» бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье. Американец заявил, что Перейра пытается водить всех за нос: «Перейра — лжец. Его страницу не взламывали. Перейра мог что-то написать, а потом кто-то позвонил ему и сказал: “Эй, остынь, давай просто успокоимся”. Я не верю в то, что его взломали. Хантер Кэмпбелл был в Дагестане, где встречался с Исламом Махачевым. Хантер спросил: “Что насчёт тебя, Магомед, ты свободен?” Анкалаев такой: “Я мог бы подраться”. Затем он обратился к Перейре: “Алекс, а ты свободен?” На что тот ответил: “Ну, у меня мало времени на подготовку”. Тогда Хантер такой: “Хорошо, Алекс, мы дадим этот титульный бой кому-нибудь другому”.