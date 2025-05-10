Пояс не освободит, но ждет поражения друга. Очень странный Махачев

Мухаммад уже неоднократно говорил, что может перейти в средний вес, бросал вызовы Хамзату Чимаеву, но, при всём уважении к Белалу, титульный бой в среднем весе он с ходу не получит. Мухаммад — один из самых скучных и немедийных чемпионов UFC на сегодняшний день. Если даже Илии Топурии не дали сразу бой с Махачевым, что говорить про Белала? А через несколько претендентских поединков Белал может к титулу и не пробраться — слишком высока конкуренция в среднем весе, да и парни там гораздо крупнее.