Волков назвал фаворита в бою Валентины Шевченко и Манон Фиоро на UFC 315

На мой взгляд, у Валентины очень большой шанс победить. Навязать работу, может быть, партер, или клинч, или борьбу. Но Фиоро всё ещё остаётся опасной соперницей. Не надо забывать, что она ещё никому не проигрывала. Сейчас она идёт в UFC на серии из 11 побед и вполне может приложиться так сильно, что весь план Валентины на бой вылетит из головы. Хотя, конечно, Валентина такое позволить обычно не может, но всякое бывает в нашем спорте. Наверное, преимущество за Валентиной, но Фиоро нельзя скидывать со счетов. Она может показать себя и удивить весь мир", — сказал Волков на канале I`m not surprised в YouTube.