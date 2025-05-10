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Джон Джонс раскрыл свою цель в жизни после завершения карьеры в ММА

37-летний обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс раскрыл, что одной из главных его целей после ухода из ММА станет получение чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу.

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Источник: Getty Images

«У меня в данный момент фиолетовый пояс, и я уже около шести или семи лет тренируюсь с Грейси Барра. Мне не нравится тренироваться в ги (униформа для занятий джиу-джитсу. — Прим. “Чемпионата”), потому что я люблю работать с голым торсом.

Мой профессор говорит, что для получения чёрного пояса мне необходимо достаточно времени работать в ги. Иногда ребята дразнят меня из-за моего фиолетового пояса, но я напоминаю им, что, между прочим, являюсь абсолютным чемпионом UFC в тяжёлом весе.

Чёрный пояс символизирует огромное терпение и годы самоотдачи. Буду стремиться получить его после ухода из октагона», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.