Джон Джонс раскрыл свою цель в жизни после завершения карьеры в ММА

«У меня в данный момент фиолетовый пояс, и я уже около шести или семи лет тренируюсь с Грейси Барра. Мне не нравится тренироваться в ги (униформа для занятий джиу-джитсу. — Прим. “Чемпионата”), потому что я люблю работать с голым торсом.



Мой профессор говорит, что для получения чёрного пояса мне необходимо достаточно времени работать в ги. Иногда ребята дразнят меня из-за моего фиолетового пояса, но я напоминаю им, что, между прочим, являюсь абсолютным чемпионом UFC в тяжёлом весе.



Чёрный пояс символизирует огромное терпение и годы самоотдачи. Буду стремиться получить его после ухода из октагона», — приводит слова Джонса портал Bloody Elbow.