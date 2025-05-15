Российская техника против «секретного сока». Копылову дали главного хейтера Чимаева

При этом Пауло прекрасно знает, как продвигать себя в Штатах. Он очень активно ведёт себя в социальных сетях. И постоянно провоцирует конфликты с топами дивизиона. Например, на протяжении долгого времени Коста цеплялся к Хамзату Чимаеву. И даже получил статус главного хейтера Борза. Конечно, до поединка дело так и не дошло. Но складывается ощущение, что такой цели у бразильца и не было. Он просто оставался на слуху и повышал свою популярность. А отдельного внимания заслуживает история с «секретным соком». Именно так Пауло насмехался над допинг-контролем со стороны USADA. Многие удивлялись, что Коста находится в идеальном физическом состоянии перед поединками, хотя в промежутках между ними его вес достигает 100 кг. В итоге бразилец стал прикрываться «секретным соком», а затем запустил целую линейку напитков и футболок.